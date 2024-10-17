Зеленский не дождался одобрения «плана победы» на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», не получив одобрения со стороны западных стран. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Украинский лидер посетил столицы западных государств, призвав союзников одобрить документ в течение трех месяцев. Некоторых из них обеспокоила срочность принятия решения по положениям «плана победы», отметило издание.

Украинское руководство планировало, что союзники дадут ответ на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Вопреки ожиданиям Зеленского, 8 октября американский президент Джо Байден отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», и мероприятие не состоялось.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал «план победы» Зеленского оторванным от реальности. Он объяснил, что документ предполагает вхождение Украины в НАТО и поражение России. По его словам, все знают, что ни того, ни другого не случится.