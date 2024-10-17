Зеленский не дождался одобрения «плана победы» на Западе
AP: Зеленский обнародовал «план победы» без одобрения Запада
Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», не получив одобрения со стороны западных стран. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Украинский лидер посетил столицы западных государств, призвав союзников одобрить документ в течение трех месяцев. Некоторых из них обеспокоила срочность принятия решения по положениям «плана победы», отметило издание.
Украинское руководство планировало, что союзники дадут ответ на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Вопреки ожиданиям Зеленского, 8 октября американский президент Джо Байден отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», и мероприятие не состоялось.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал «план победы» Зеленского оторванным от реальности. Он объяснил, что документ предполагает вхождение Украины в НАТО и поражение России. По его словам, все знают, что ни того, ни другого не случится.