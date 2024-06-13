Российские силы ударили авиабомбами по месту совещания офицеров ВСУ

Воздушно-космические силы России ударили авиабомбами по месту совещания офицеров территориальной обороны ВСУ. Занятые ими здания оказались полностью разрушены. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Атаку произвели в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Позиции противника вскрыли разведчики. Группа эвакуации ВСУ вывезла лишь несколько раненых. Погибли, предварительно, более 25 человек, среди которых старшие офицеры.

Ранее российские расчеты РСЗО «Град» ударили по позициям ВСУ в районе Часова Яра. Украинским боевикам нанесли огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. Координаты цели предоставили военнослужащие беспилотной авиации и разведка.

Стало известно также, что подразделения украинской армии покинули позиции на юго-западе Красногоровки в ДНР.