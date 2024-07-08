Украинские разведчики хотели угнать российский носитель ядерного оружия

Украинская разведка собиралась угнать российский бомбардировщик-носитель ядерного оружия. Об этом рассказал летчик ВКС на видео ФСБ, которое появилось в распоряжении РИА «Новости» .

По словам пилота, с ним связался представитель спецслужб Украины и предложил угнать боевой самолет.

«Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — подчеркнул военный.

От летчика хотели получить данные о российских боевых воздушных судах, в том числе бортовые номера. Украинские разведчики угрожали пилоту и его семье, требуя поджечь авиатехнику.

ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика ВКС России на Украину 8 июля. НАТО уличили в причастности к подготовке операции. Российские контрразведчики получили информацию, которая помогла армии ударить по аэродрому Вооруженных сил Украины «Озерное».