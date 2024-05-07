Несколько взрывов прогремело в Луганске | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 23:21 Несколько взрывов прогремело в Луганске Unsplash

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Несколько взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корреспондент агентства уточнил, что из разных частей города видно зарево пожара. Подробности еще уточняются. Серия взрывов прозвучала около 23:00 по московскому времени.

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В начале мая в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали женщину, которая передавала ВСУ информацию о размещении российской техники прошлой весной. Ею оказалась жительница поселка Троицкое. На нее завели уголовное дело по статье о шпионаже.

Несколько дней назад в ЛНР погиб подросток, наступивший на неизвестное взрывное устройство, когда приехал на рыбалку в заброшенный карьер. Трое его друзей были ранены.

Ранее в Черноморске Одесской области прогремели сильные взрывы.