Подросток погиб в ЛНР, наступив на взрывное устройство | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 20:58 Подросток погиб в ЛНР, наступив на взрывное устройство Мэр Первомайска Колягин: подросток погиб, наступив на взрывное устройство РИА «Новости»

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В ЛНР подросток погиб, наступив на неизвестное взрывное устройство, трое его друзей ранены. Об этом в Telegram-канале написал мэр Первомайска Сергей Колягин.

«Вчера, 4 мая, в вечернее время в ПГТ Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — сообщил мэр.

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Трое друзей погибшего получили ранения, двоих госпитализировали. Мэр призвал горожан воздержаться от посещения неисследованной местности из-за угрозы неразорвавшихся снарядов.

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