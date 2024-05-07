Мощные взрывы прогремели в Одесской области | 360°

Мир 07 мая 2024, 16:20 Мощные взрывы прогремели в Одесской области В Черноморске Одесской области прогремели взрывы РИА «Новости»

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Днем 7 мая сильные взрывы произошли в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

«Взрывы прогремели в Черноморске в Одесской области. Официальная информация пока что не поступала», — отметили в публикации.

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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы произошли на фоне воздушной тревоги в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по свежим подразделениям националистов, прибывших на ротацию в Черниговской области. Координатор подпольной организации Сергей Лебедев отмечал, что после взрыва детонацию слышали на расстоянии в несколько километров.

Днем ранее ВКС России ударили по энергетическому объекту и складам с боеприпасами в Сумской области. По предварительным данным, под атаку попали подземные бункеры, где производили ракеты для систем РСЗО.