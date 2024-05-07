Мощные взрывы прогремели в Одесской области | 360°

07 мая 2024, 16:20
Мощные взрывы прогремели в Одесской области
В Черноморске Одесской области прогремели взрывы
Днем 7 мая сильные взрывы произошли в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Главком».
«Взрывы прогремели в Черноморске в Одесской области. Официальная информация пока что не поступала», — отметили в публикации.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы произошли на фоне воздушной тревоги в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по свежим подразделениям националистов, прибывших на ротацию в Черниговской области. Координатор подпольной организации Сергей Лебедев отмечал, что после взрыва детонацию слышали на расстоянии в несколько километров.
Днем ранее ВКС России ударили по энергетическому объекту и складам с боеприпасами в Сумской области. По предварительным данным, под атаку попали подземные бункеры, где производили ракеты для систем РСЗО.
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