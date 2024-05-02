«Я осознавала, что могут пострадать люди». Украинская шпионка корректировала удары ВСУ | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 18:34 «Я осознавала, что могут пострадать люди». Украинская шпионка корректировала удары ВСУ ФСБ задержала в ЛНР женщину за сбор данных в пользу украинской армии РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике задержали женщину, которая помогала ВСУ наносить удары по российским военным. В распоряжении RT оказалось видео с задержанной, которая признается, что передавала данные украинским боевикам.

О размещении российской техники женщина сообщала военнослужащим ВСУ по телефону с марта по май 2023 года.

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«Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди. Если отмотать это время, конечно, я бы так не поступила», — заявила задержанная.

Как сообщила «Газета.Ru», под стражей оказалась гражданка Украины. Жительницу поселка Троицкое подозревают в осуществлении деятельности в интересах иностранного государства. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее в Москве суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Его осудили за шпионаж, подготовку теракта в Московском регионе и диверсии.