Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в Минобороны России сообщили, что два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью. Также украинские боевики пытались атаковать село Мокрая Орловка в регионе. Запущенный FPV-дрон упал и сдетонировал.
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