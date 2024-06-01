Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей под Белгородом

Фото: РИА «Новости»

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью. Также украинские боевики пытались атаковать село Мокрая Орловка в регионе. Запущенный FPV-дрон упал и сдетонировал.

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