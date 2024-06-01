ВСУ атаковали белгородское село Мокрая Орловка с FPV-дрона

Украинские боевики атаковали село Мокрая Орловка в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Он упал и сдетонировал. Жители не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В одном из частных жилых домовладений выбило окна и посекло крышу, а также повредило автомобиль. На месте работают представители оперативных служб.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе около трех часов звучала сирена ракетной опасности. На подлете к городу сбили воздушные цели. Сработала система противовоздушной обороны. В Белгородском районе загорелась крыша домовладения, пожар быстро потушили. Еще в одном доме выбило окна, пробило стену и разрушило крышу гаража, а также посекло забор. Различные повреждения зафиксировали еще в двух домовладениях.

Той же ночью под удар ВСУ попало село Новая Таволжанка. В результате ее жители, а также жители села Архангельское остались без света — оказалась повреждена линия электропередачи.