Два беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области

Еще два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью утром 1 июня. Об этом сообщило Минобороны.
ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Попытку атаки пресекли около 08:30. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.
Утром 1 июня также стало известно об атаке украинских боевиков на село Мокрая Орловка в Белгородской области. Запущенный FPV-дрон упал и сдетонировал. Никто не пострадал, однако в частном жилом домовладении выбило окна, посекло крышу и повредило автомобиль. В белгородском селе Беленькое, которое ВСУ обстреляли следом, пострадали семь домовладений. Раненых не было.