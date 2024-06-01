Два беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Еще два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью утром 1 июня. Об этом сообщило Минобороны.

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Попытку атаки пресекли около 08:30. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Утром 1 июня также стало известно об атаке украинских боевиков на село Мокрая Орловка в Белгородской области. Запущенный FPV-дрон упал и сдетонировал. Никто не пострадал, однако в частном жилом домовладении выбило окна, посекло крышу и повредило автомобиль. В белгородском селе Беленькое, которое ВСУ обстреляли следом, пострадали семь домовладений. Раненых не было.

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