Украинские боевики обстреляли Енакиево из дальнобойного высокоточного оружия

Пушилин: ВСУ атаковали окраины Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска ударили по окраинам города Енакиево высокоточным дальнобойным оружием. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

«Совершены шесть вооруженных атак. Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА», — рассказал он.

Глава республики отметил, что в прилегающей к месту атаки зоне объявили эвакуацию гражданского населения. В результате обстрелов никто не пострадал, добавил он.

Также украинские боевики атаковали с помощью дрона Никитовский район Горловки. Один из жителей получил тяжелые ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

За ночь российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 14 дронов над Брянской областью

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