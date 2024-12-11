Жителей пострадавшего от обстрела района Енакиево перевезли в безопасное место

Эвакуация населения в одном из районов Енакиево проходит на добровольной основе. После обстрела ВСУ жителей вывозят в безопасное место, заявил РИА «Новости» заместитель главы муниципального образования Александр Деменков.

Он рассказал, что для горожан организовали ПВР с питанием.

«Если у людей есть желание эвакуироваться, организовано безопасное место, где они могут отдохнуть, [есть] питание и так далее, все организовано, все в рабочем режиме, все под контролем», — отметил Деменков.

Замглавы города добавил, что спасателей, медиков и все силовые структуры привели в боевую готовность.

ВСУ обстреляли окраины Енакиева из высокоточного дальнобойного оружия. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в результате удара никто не пострадал. Власти объявили эвакуацию населения в зоне, прилегающей к месту атаки.