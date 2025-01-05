Наступление Вооруженных сил России развило небывалые с начала СВО темпы. Главным преимуществом армии стала живая сила. Военные на местах заявили, что именно нехватка личного состава, а не оружия, ослабила Украину и позволила российским войскам подойти к Красноармейску (украинское название — Покровск).

«Убиваешь одного русского, а на его месте как будто выскакивают двое. <…> Создается ощущение, что их неограниченное количество», — сказал пехотинец.

Число солдат ВСУ, согласных на мирное урегулирование, увеличилось в последнее время. Они разочаровались в собственном правительстве, ведь не обеспечило армию необходимым оборудованием. Даже беспилотники пришлось покупать на личные деньги или просить у добровольцев.

ВСУ понесли большие потери. На одном только курском направлении с августа погибли более 47 тысяч бойцов. Десятки тысяч военных дезертировали с передовой.