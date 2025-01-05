Неограниченное количество солдат российской армии удивило ВСУ
WP: ВСУ оказались озадачены неограниченным количеством солдат ВС России
Российская армия не испытывает проблем с пополнением личного состава. Количество солдат постоянно увеличивается, сообщил газете The Washington Post военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.
Наступление Вооруженных сил России развило небывалые с начала СВО темпы. Главным преимуществом армии стала живая сила. Военные на местах заявили, что именно нехватка личного состава, а не оружия, ослабила Украину и позволила российским войскам подойти к Красноармейску (украинское название — Покровск).
«Убиваешь одного русского, а на его месте как будто выскакивают двое. <…> Создается ощущение, что их неограниченное количество», — сказал пехотинец.
Число солдат ВСУ, согласных на мирное урегулирование, увеличилось в последнее время. Они разочаровались в собственном правительстве, ведь не обеспечило армию необходимым оборудованием. Даже беспилотники пришлось покупать на личные деньги или просить у добровольцев.
ВСУ понесли большие потери. На одном только курском направлении с августа погибли более 47 тысяч бойцов. Десятки тысяч военных дезертировали с передовой.