Попавший в плен в Курской области боевик ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие

Задержанный сотрудниками ФСБ в Беловском районе Курской области украинский военный Руслан Полторацкий призвал сослуживцев сложить оружие и освободить захваченные населенные пункты российского региона. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Саму идею вторжения в Курскую область Полторацкий назвал заранее провальной. Он добавил, что не видит смысла в дальнейшем противостоянии России и Украины.

«Два русских народа убивают друг друга — и все. Это надо заканчивать… Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите», — обратился к сослуживцам Полторацкий.

Во время допроса украинский военнопленный заявил, что командование приказало атаковать Курскую область для дальнейшего использования захваченных населенных пунктов во время переговоров с Россией.

По его словам, к операции вторжения привлекли иностранных наемников. При этом командование разрешило заниматься мародерством и убивать мирных жителей, если они окажут хотя бы минимальное сопротивление.