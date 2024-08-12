СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
FT: ВСУ понесли серьезные потери при нападении на Курскую область
В ходе нападения на Курскую область ВСУ понесли серьезные потери, неподалеку от границы с Сумской областью задействованы множество карет скорой помощи. Об этом сообщило издание Financial Times.
«Украинцы несут серьезные потери. Многие бронированные машины для медицинской эвакуации и машины скорой помощи направлялись к линии фронта и от нее», — рассказал журналист, ставший свидетелем атаки националистов на российский регион.
Издание отметило, что многие из боевиков ВСУ погибли в результате ударов авиабомб ФАБ-500, однако точное место поражения украинской армии не указывается.
В Минобороны России заявляли, что в боях на Курском направлении ВСУ лишились свыше 1,6 тысячи человек, 23 бронетранспортеров, 32 танков, 136 боевых бронированных машин и 17 боевых машин пехоты.
Ранее стало известно, что ВС России нарастили группировку войск в Курской области.