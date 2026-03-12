ВСУ атаковали грузовой состав с топливом в ЛНР

Пасечник: два человека пострадали при атаке ВСУ на грузовой состав в ЛНР

В результате атаки украинских дронов на грузовой гражданский состав с топливом в ЛНР ранения получили два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

ЧП произошло в Свердловском муниципальном округе, пострадали машинист и его помощник. Их оперативно доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

«Все необходимые службы задействовали в ликвидации последствий», — написал Пасечник.

Также повреждения остекления получил учебно-воспитательный комплекс в село Власовка. Школьников временно перевели на удаленку.

«К счастью, произошло ночью, там не было детей. Местные власти оперативно закроют тепловой контур», — отметил Пасечник.