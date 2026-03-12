ВСУ атаковали грузовой состав с топливом в ЛНР
Пасечник: два человека пострадали при атаке ВСУ на грузовой состав в ЛНР
В результате атаки украинских дронов на грузовой гражданский состав с топливом в ЛНР ранения получили два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.
ЧП произошло в Свердловском муниципальном округе, пострадали машинист и его помощник. Их оперативно доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.
«Все необходимые службы задействовали в ликвидации последствий», — написал Пасечник.
Также повреждения остекления получил учебно-воспитательный комплекс в село Власовка. Школьников временно перевели на удаленку.
«К счастью, произошло ночью, там не было детей. Местные власти оперативно закроют тепловой контур», — отметил Пасечник.
Кроме того, боевики ВСУ ударили по Старобельскому муниципальному округу, полностью разрушив продуктовый магазин. Повреждения еще получили несколько автомобилей и административное здание.
В конце февраля в Луганске вспыхнула нефтебаза после атаки ВСУ.