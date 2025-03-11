Небензя: военные ВСУ бегут с потерями из Курской области как ошпаренные

Подразделения ВСУ спешно покидают Курскую область с большими потерями. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня украинская армия с огромными потерями как ошпаренная бежит из Курской области», — отметил он.

По словам постпреда, в ходе попыток оставить российский регион Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров», добавил Небензя.

В минувшие выходные бойцы группировки войск «Север» освободили в Курской области три села и полностью очистили от ВСУ шесть населенных пунктов. Также российская армия существенно продвинулась в приграничном Суджанском районе.

Позже главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление в Курской области, при этом отметив, что ситуацию на границе контролирует украинская армия.