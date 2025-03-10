Сырский подтвердил отступление ВСУ в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский фактически подтвердил отступление в Курской области. Его заявление опубликовала пресс-служба украинского Генштаба.

«Подразделения принимают своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — сообщил он.

При этом Сырский утверждает, что ситуация на границе находится под контролем украинской армии, и пообещал усилить группировку средствами РЭБ и беспилотниками.

Накануне подразделения российской группировки войск «Север» освободили сразу три села: Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу. А всего за выходные от ВСУ полностью очистили шесть населенных пунктов.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что «крышка дымящегося котла» для ВСУ в регионе почти закрыта.