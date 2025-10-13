«Не за горами». Тимошенко анонсировала скорое завершение СВО
Экс-премьер Украины Тимошенко заявила, что конец конфликта «не за горами»
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что окончание конфликта уже «не за горами». Отрывок ее выступления на «Украинском радио» опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
«Мне известна определенная информация, что конец конфликта не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.
При этом Тимошенко не уточнился, о какой информации идет речь.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт приближается к финальной стадии. Он отметил растущее отчаяние в Европе, чьи лидеры многое поставили на противостояние Украины с Россией и, возможно, даже готовы к его эскалации.
До этого британский доброволец Эйден Миннис предположил, что украинский фронт рухнет в течение следующего года.