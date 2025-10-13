Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что окончание конфликта уже «не за горами». Отрывок ее выступления на «Украинском радио» опубликовал Telegram-канал «Политика Страны» .

«Мне известна определенная информация, что конец конфликта не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.

При этом Тимошенко не уточнился, о какой информации идет речь.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт приближается к финальной стадии. Он отметил растущее отчаяние в Европе, чьи лидеры многое поставили на противостояние Украины с Россией и, возможно, даже готовы к его эскалации.

До этого британский доброволец Эйден Миннис предположил, что украинский фронт рухнет в течение следующего года.