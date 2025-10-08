Украинский фронт может обрушиться в течение следующего года. Таким предположением с РИА «Новости» поделился британский доброволец Эйден Миннис.

«Я считаю, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет», — сказал он, не назвав точных сроков.

Миннис объяснил, что более конкретно не может ответить на этот вопрос, так как Запад поддерживает украинских боевиков деньгами, вооружением и наемниками.

До этого британец сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, добавив, что на его совести военные преступления и гибель более миллиона человек.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким спрогнозировал окончание спецоперации в диапазоне от двух месяцев до года. Он предположил, что конфликт урегулируют дипломатическим путем.