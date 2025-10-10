Украинский конфликт завершится в ближайшее время, о чем свидетельствует растущее отчаяние в Европе. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится», — сказал он.

По его мнению, в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь ее элиты все поставили на этот конфликт.

Джонсон также предположил, что лидеры ЕС готовы к его эскалации. Здесь два варианта. В первом случае они надеются на продолжение конфликта и поражение России. Во втором случае на то, что получится втянуть в него Соединенные Штаты.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал, что США после окончания спецоперации припрут европейские страны к стенке. По его словам, разорвавший отношения с Россией Евросоюз столкнется с катастрофой, так как будет испытывать дефицит энергоносителей.