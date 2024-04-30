«Не то пальто». Танки Abrams показали неэффективность в боях и уедут в тыл | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 00:28 «Не то пальто». Танки Abrams показали неэффективность в боях и уедут в тыл Военный эксперт Михайлов: танки Abrams перестанут использовать в боях на Украине Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украина отводит танки Abrams с линии боевого соприкосновения по указанию США. Причин тому две, рассказал ведущему Антону Шестакову в стриме 360.ru военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Российские бойцы объявили охоту на иностранную технику после сообщения о вознаграждении за каждый подбитый западный танк. И при появлении на поле боя американских Abrams, на них тут же открыли охоту, отметил военный эксперт.

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«Украинская хунта понесла ощутимые потери в Abrams. Нужно понимать, что нет указания вернуть танки в Польшу или же в Америку. Я думаю, что их отведут в более-менее защищенные места, чтобы хоть как-то продлить их жизнь при обороне того же Киева», — поделился мнением Михайлов.

Эксперт отметил, что и там за ними будут вести охоту, партизаны уже над этим работают. Американских танков на Украине осталось не так уж много, отметил эксперт, и они не сыграли бы решающей роли на линии боевых соприкосновений.

«Единственное их возможное применение — как определенный вид артиллерии. И все. В бою они никак себя не показали», — подчеркнул собеседник телеканала.

Причин может быть несколько, отметил эксперт. Возможно, непрофессиональное управление, возможно, грязь помешали танкам. Михайлов отметил, что Abrams не предназначены для таких погодных условий.

«На мой взгляд, они до сих пор не проходили истинных испытаний в реальных боевых действиях, которые они увидели на Украине. Там Ирак и другие направления, это не то. Не то пальто. Их техника показала полную неспособность», — подытожил Михайлов.