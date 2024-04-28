Мир 28 апреля 2024, 17:57 Неудобную правду о западной технике на Украине признали в Германии Welt: американские танки Abrams не оправдали ожиданий ВСУ U.S. Department of Defense

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Переданные Украине от США танки Abrams не оправдали возложенных на них надежд ВСУ. Об этом в материале для телеканала Welt заявил обозреватель Кристоф Ваннер.

«Вероятно, они не принесли того, чего ждали от них. По этой причине сейчас на Украине отказываются от использования данных танков», — отметил он.

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Журналист подчеркнул, что беспилотники-камикадзе и FPV- дроны стали для тяжелой техники особенно опасными. Поэтому использование Abrams в зоне СВО является рискованным.

Издание Associated Press сообщало об отводе американских танков Abrams на Украине. Представители Пентагона объясняли, что технике практически невозможно ездить на открытой местности из-за обнаружения с разведывательных беспилотников.

Индийские СМИ называли отвод Abrams с линии боевого соприкосновения серьезным ударом по репутации военно-промышленного комплекса США.