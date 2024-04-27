Уничтожение американских танков в зоне СВО сочли признаком слабости НАТО | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:28 Уничтожение американских танков в зоне СВО сочли признаком слабости НАТО The Telegraph: уничтожение танков Abrams на Украине показало уязвимость НАТО РИА «Новости»

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Поставленные Украине американские танки Abrams M1A1 вывели из зоны проведения спецоперации, так как они оказались беззащитными перед ударами российских беспилотников. Уничтожение бронетехники вскрыло уязвимость стран НАТО, заявило британское издание The Telegraph.

На Западе рассчитывали, что отправка американских танков позволит обернуть ситуацию на поле боя в пользу Украины. Abrams M1A1 стоимостью до 10 миллионов долларов каждый хотели объединить с другими машинами украинской армии в один «бронированный кулак» и прорвать оборону. Однако этого не произошло.

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«Российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это встревожило НАТО. Если Россия нащупала слабые места в нашей броне, наши границы внезапно оказались уязвимыми», — сказал автор статьи.

Танки вывели из зоны боевых действий. Издание сообщило, что американским производителям придется внести изменения в броню Abrams M1A1, чтобы защитить их от российских дронов.

Не только американские, но и немецкие танки пострадали от российских БПЛА. На Запорожском направлении при помощи простых FPV-дронов уничтожили два Leopard.