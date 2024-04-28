Отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта назвали позором для США | 360°

Мир 28 апреля 2024, 15:23 Отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта назвали позором для США HT: командование ВСУ опозорило США отводом танков Abrams с линии фронта U.S. Department of Defense

Читать 360 в

Решение командования украинских сил отвести с линии фронта оставшиеся танки Abrams нанесло серьезный удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сюжете индийского издания The Hindustan Times.

Авторы пояснили что боевые машины оказались беззащитны перед российскими дронами-камикадзе, несмотря на усиленную броню.

Реклама

«Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне боевых действий с Россией», — отметили журналисты.

Они напомнили, что власти США согласились отправить на Украину 31 танк Abrams в январе 2023 года. Но за время доставки ситуация на фронте значительно изменилась: российские военные увеличили число разведывательных беспилотников, а для ударов по целям стали использовать дроны-камикадзе.

Всего за два месяца ВСУ потеряли пять боевых машин.

Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что тяжелые американские танки не приспособлены для использования на территории Донбасса. Из-за своей массы они вязли в грязи и почве, что сделало их легкими целями для ударов российских беспилотников.

Он не исключил, что отвести танки командование ВСУ попросили представители США, чтобы сохранить остатки авторитета своих предприятий.

Об отводе американских танков Abrams на Украине первым сообщило агентство Associated Press. Собеседник журналистов пояснил, что командование намерено изменить тактику их использования. Представитель Пентагона отметил, что ситуация сложилась так, что боевые машины не могут проехать по открытой местности, так как их быстро находят и наносят удары.