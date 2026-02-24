Заговорив о провале позапрошлогоднего контрнаступления, бывший главком Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный начал готовить почву к выборам. Президент Владимир Зеленский заявил об этом в интервью AFP .

Журналист попросил прокомментировать недавнее заявление Залужного о причинах провала контрнаступления ВСУ в 2023 году. Экс-главком обвинил Зеленского и его окружение в отказе выделить достаточное количество ресурсов и запугивании проведением обысков в его кабинете. Зеленский не согласился с генералом.

«Вероятно, нас всех переполняло одно и то же чувство: „Не слишком ли рано для всего этого?“ <…> Потому что ни один из нас от этого не выиграет. В конце концов, речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, скажем так, не будет выглядеть хорошо, если будет об этом говорить», — заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что украинцы против проведения выборов в нынешних условиях. Тот факт, что США потребовали организовать голосование, президент объяснил давлением России, заинтересованной в смене власти на Украине.

Он рассказал также о двух годах, проведенных в бункере. Зеленский по-прежнему практически не видится с семьей и избегает общественных мест.