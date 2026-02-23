Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в желании избавиться от него, в том числе и путем проведения выборов. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

«Я сказал партнерам: „Честно, вы постоянно поднимаете вопрос выборов, но вам нужно определиться — вы хотите избавиться от меня или провести выборы?“» — сказал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что в этом полугодии на Западе снова придумают еще какую-нибудь идею по отстранению его от власти. Как ранее говорили партнеры Киева, если необходимо избавиться от чего-то или кого-то, что им мешает, то нужно найти для этого «хотя бы какой-то яркий законодательный путь».

Ранее Зеленский признался, что после начала спецоперации первые два года жил в бункере и даже не виделся с семьей. Сейчас он тоже большую часть времени проводит в резиденции.