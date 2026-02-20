Сегодня 16:36 Буданов обо всем договорился в Абу-Даби: почему США не нужен Залужный вместо Зеленского? Станкевич: отодвинуть Зеленского от власти не может ни Буданов, ни Залужный 0 0 0 Фото: Официальный сайт президента Украины/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/IMAGO/Philip Reynaers / www.globallookpress.com Эксклюзив

Решение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного дать интервью Associated Press и слить провалы и подковерные игры своего бывшего шефа многие, как, собственно, и само агентство, восприняли как сигнал его возможной готовности идти на выборы президента Украины. Одновременно с этим в Сети начали разгонять слухи о том, что свою кандидатуру на этот пост уже согласовал с США сменщик Андрея Ермака Кирилл Буданов. Может ли бывший главный разведчик республики подвинуть протеже Лондона, разбирался 360.ru.

Буданов может стать следующим президентом Украины Хотя назначение Буданова на пост главы ОП вместо серого кардинала Андрея Ермака для многих стало неожиданностью, большинство украинцев, как полагает один из местных телеграм-каналов, восприняли это положительно. Вместе с тем звучали и версии о том, что Зеленский сделал это только для того, чтобы держать под контролем сильного конкурента. Что ж, возможно, так оно и было. Неслучайно Буданов долго не соглашался на предложение президента — уговаривать его, по некоторым данным, пришлось целый месяц. Пропали ли после этого его политические амбиции? Отнюдь.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Подтверждением тому стало активное обсуждение в украинском сегменте Telegram слухов о том, что кандидатура экс-главы ГУР Украины на пост президента более чем устраивает западных спонсоров Киева, но с оговоркой: проводить выборы нужно до 15 мая этого года. В остальном, как утверждают некоторые инсайдеры, в Белом доме решили ставить на Буданова, а его нынешний пост хотят отдать Давиду Арахамии. О своей замене говорит даже Зеленский Любопытно, что о желании Запада сменить его начал публично говорить даже сам Зеленский, что, очевидно, говорит о напряжении внутри коалиции Киева со своими зарубежными помощниками. В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом политик на днях прямо поставил вопрос о том, чего на самом деле хотят спонсоры — убрать его или провести отмененные президентские выборы.

Партнеры должны ответить, чего они хотят — выборов или просто сменить меня. Владимир Зеленский

По оценке политолога и профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, Зеленский поднимает тему сменяемости власти не просто так — это классический прием слабеющего политика: он пытается «перехватить повестку» и показать, что это он контролирует процесс.

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / www.globallookpress.com

«Но на самом деле, если США сделали ставку на Буданова, то Зеленский не игрок. Ему нужно либо договориться о гарантиях безопасности для себя лично, либо максимально затянуть процесс передачи власти, ссылаясь на военное положение», — подчеркнул он в беседе с 360.ru. На кого кто поставит? Все публикации в Telegram о якобы утверждении кандидатуры Буданова, по словам Фельдмана, стоит интерпретировать не просто как слухи и конспирологию, а как управляемый информационный вброс для замеров общественной реакции и прощупывания позиций элит. И если допустить, что экс-глава ГУР действительно встречался в Абу-Даби с нужными людьми и получил добро, то, как подчеркнул эксперт, означает это только одно: в Вашингтоне решили менять Зеленского на более управляемую, но при этом жесткую фигуру из силового блока.

Фото: Соцсети

«Долгое время главным конкурентом Зеленского действительно считали Залужного. У него был высокий рейтинг, его образ „железного генерала“ казался привлекательным для электората. Однако Залужный — фигура, которая тесно ассоциируется с Лондоном. Британия традиционно курирует украинские элиты, особенно военные. Но сейчас наметился важный тренд: Вашингтон перехватывает инициативу», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

И с учетом этого фигура Буданова действительно выглядит гораздо более предпочтительной для США, поскольку ГУР под его руководством стало главным бенефициаром сотрудничества с ЦРУ за последние годы. Буданов имеет репутацию человека действия. Он более гибкий, чем Залужный. Что важно, у него нет публичных обязательств перед британскими элитами. Павел Фельдман

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич при этом убежден, что пока говорить о том, на кого сделают ставку США, рано. И это неясно даже самому Вашингтону.

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Я бы предпочел здесь не фантазировать. Что касается Залужного и Буданова, тут важна именно их связка. Каждый из них в одиночку никуда Зеленского не подвинет. Более того, Буданов может серьезно пострадать, если попытается продвинуть какой-то персональный проект, не согласованный с Зеленским», — подчеркнул эксперт.

Единственное, что имеет значение во всех этих маневрах, — то, что происходит раскол правящей на Украине элиты. И вот это принципиально важно. Ибо если бы не было раскола, у Зеленского был бы шанс при поддержке Европы продержаться еще год. А поскольку пошел раскол, значит, год не продержится. Сергей Станкевич

Что до версий о противоречиях между Лондоном и Вашингтоном, их, по мнению политолога, преувеличивать не стоит: принципиальных расхождений, доходящих до противостояния, там нет. И если сторонам надо будет договориться по персоналиям, они точно договорятся.

«Так что это все, в общем-то, лишние, я бы сказал, спекулятивные рассуждения. Что касается Залужного, то в настоящий момент, находясь в Лондоне, он, естественно, пользуется поддержкой Лондона. И было бы странно, если бы он не использовал эту возможность», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Фельдман такую точку зрения не разделил. По его мнению, предположение о конфликте интересов Лондона и Вашингтона абсолютно обоснованно. И связано это в том числе с тем, что Великобритания после Brexit ищет новые способы сохранить влияние в Европе, а Украина для них — это ключевой актив. А Штаты в то же время смотрят на ситуацию более прагматично: им нужен тот, кто сможет подавить любые ростки оппозиции внутри самой Украины, когда Зеленский исчерпает свой ресурс, пояснил политолог. И Буданов с его опытом руководства спецслужбой подходит для этой роли идеально.

Назначение Арахамии главой ОП в таком тандеме выглядит логично. Он будет отвечать за работу с парламентом и элитами, пока Буданов занимается силовым блоком. Павел Фельдман

Станкевич, впрочем, убежден, что в случае с персонами Буданова и Залужного важна именно их связка. А в одиночку сдвинуть Зеленского никто из них не сможет. «Никто из них самостоятельно не победит — ни Залужный, находясь за рубежом, ни Буданов, находясь внутри и не имея такого партнера, как Залужный. Никто в одиночку Зеленского сдвинуть не в состоянии. Нет такого героя. Сдвинуть Зеленского, отодвинуть его от власти может только контрэлита, если она сформируется», — подчеркнул эксперт.