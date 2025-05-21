«Не наши люди». Трамп на встрече с Рамафосой открестился от конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине не влияет на США, но Штаты пытаются помочь

Конфликт на Украине не имеет прямого отношения к США, но они готовы помочь остановить его. Президент Дональд Трамп заявил об этом на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, сообщил News24 .

«Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия», — сказал он.

Трамп сообщил также о результатах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая. По его словам, эти переговоры позволили продвинуться в урегулировании конфликта.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал он.

В ответ Рамафоса рассказал об апрельском визите президента Украины Владимира Зеленского в ЮАР, во время которого преподал ему несколько уроков Нельсона Манделы по достижению мира. Трампа удивило, что украинский президент отправился в Африку.

Аналогичное заявление о незаинтересованности США в конфликте на Украине Трамп сделал после разговора с Путиным. Он предупредил, что, если переговоры не принесут результата, Штаты уступят Европе свою роль в урегулировании.