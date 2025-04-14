Не ради мира. Названа цель визита Зеленского в ЮАР

Депутат Зунгула: Зеленский поедет в ЮАР за поддержкой стран Глобального Юга

IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Украине потребовались новые союзники, поэтому президент Владимир Зеленский решил отправиться в ЮАР. Депутат, лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула сообщил об этом RT.

«Зеленский направляется в ЮАР не ради мира на Украине, а чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга», — сказал он.

США отказали Украине в безусловной поддержке, поэтому президент начал поиск новых партнеров и обратил внимание на Африку, объяснил Зунгула. Еще одна цель поездки — имиджевая. Зеленский, по его мнению, захотел напомнить о себе.

Визит планировался 10 апреля, но украинская сторона попросила перенести его на 24 апреля. Зеленского пригласил глава ЮАР Сирил Рамапоса.

Ранее Зеленский отверг мирные инициативы Бразилии и Китая. Африка тоже внесла предложения по урегулированию кризиса. Президент России Владимир Путин пообещал их изучить.

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