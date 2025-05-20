Проблема Европы, а не США. Трамп вновь пригрозил выйти из переговорного процесса

Конфликт на Украине не должен был выходить за пределы Европы, поэтому США уступят ей свою роль в случае отсутствия прогресса в урегулировании. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом журналистам после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду [от процесса урегулирования], потому что ну что можно сделать», — заявил республиканец.

США вмешались в конфликт по воле администрации предыдущего президента Джо Байдена. По мнению Трампа, он должен был оставаться сугубо европейским, но Белый дом оказался вовлечен в него гораздо больше, чем ЕС.

Президент выразил уверенность в том, что после телефонного разговора с Путиным в процессе урегулирования конфликта произойдут изменения. Трамп отказался усилить антироссийские санкции, так как увидел шанс достичь мира.