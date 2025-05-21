Позицию Путина на переговорах с Трампом назвали дипломатической победой

Президент России Владимир Путин провел сложный дипломатический маневр, из которого вышел победителем в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На это указала газета The New York Times .

Российский лидер отстоял свой подход по переговорам с Украиной без остановки боевых действий. Кроме того, он добился того, что США не присоединились к новому санкционному пакету европейских стран.

«После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что приветствует прямые мирные переговоры между Украиной и Россией, окончательно нарушив свое обещание быстро положить конец конфликту», — подчеркнули авторы.

При этом они отметили, что американский лидер оставил для себя достаточно пространство для маневра, заявив, что экономическое сближение России и США произойдет только после установки мира на Украине.

Опрошенные эксперты допустили, что если, Трамп не сможет добиться прекращения боевых действий на Украине, то сосредоточится на нормализации отношений с Россией.

Путин способен склонить американского лидера к тому, что огромные природные ресурсы страны, а также возможности запуска новых инвестиционных проектов станет достаточной наградой за провал в урегулировании конфликта.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовые переговоры в понедельник, 19 мая. Подводя итог беседы, российский лидер объявил, что намерен провести совместную работу с представителями Украины для создания меморандума, в котором пропишут все условия будущего мирного соглашения с конкретными датами сроков прекращения огня.