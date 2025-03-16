Названы три города Украины для возможной отправки натовских военных

Макрон: европейцы могут направить военных в Киев, Львов и Одессу

Европа может разместить воинский контингент в Киеве, Львове и Одессе, если Украина об этом попросит. Об этом в интервью газете Le Parisien рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — заявил он.

Французский лидер отметил, что не России решать, принимать Украине на своей территории силы союзников или нет. Он убежден, что Запад не должен брать в расчет мнение Москвы в этом вопросе.

Макрон уточнил, что европейские страны планируют отправить несколько тысяч человек в ключевые районы Украины, чтобы они смогли реализовать «программы по обучению», а также продемонстрировать долгосрочную поддержку Киеву.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что Россия не согласится на присутствие войск стран НАТО на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил Макрона во лжи и нарушении договоренностей, в том числе по Минских соглашений.