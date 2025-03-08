В недавнем заявлении президента Эммануэля Макрона не было упоминаний о многочисленных фактах лжи и несоблюдения договоренностей, в том числе по Минским соглашениям, со стороны Франции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление [экс-президента Франции Франсуа] Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно не относился», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в 2014 году французский министр иностранных дел, наряду с другими европейскими политиками, поставил свою подпись под документом, который гарантировал политическое будущее законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу.

Он также отметил, что после этого произошел государственный переворот. Таким образом, Франция, как и другие страны, не смогла выполнить свои обязательства. По мнению Пескова, это была самая настоящая ложь, но Макрон предпочитает об этом умалчивать.

Песков также обратил внимание, что из заявлений Макрона можно сделать вывод, что Франция хочет продолжения военных действий на территории Украины. Но официальный представитель Кремля не исключил изменение позиции Макрона по Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров высказал опасения относительно заявлений Макрона о ядерном оружии, назвав их угрозой для России. Он также отметил, что слова президента Франции о конфликте на Украине были излишне эмоциональными и неконкретными.