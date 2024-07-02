Названы пять фатальных ошибок Запада в украинском кризисе

Запад совершил пять фатальных ошибок по кризису на Украине, в том числе непринятие инициатив президента Владимира Путина. Такое мнение выразил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Аргументам и фактам» .

«К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, последствия этого решения западных стран будут полностью на совести российских оппонентов.

Первой ошибкой он назвал отсутствие должной реакции на госпереворт на Украине, который произошел еще в 2014 году. Тогда гарантами договоренностей между экс-президентом республики Виктором Януковичем и оппозицией выступили Франция, Германия и Польша. Но Запад никак не отреагировал на нарушения со стороны оппозиционеров.

Вторая ошибка — отказ европейских стран признать, что перемены в статусе Крыма и Севастополя стали следствием государственного переворота на Украине и решением народа. Еще одна оплошность — непризнание Западом «гражданской войны» на юго-востоке республики. И четвертая ошибка — отказ принять предложения России в декабре 2021 года. Тогда, по мнению Косачева, США и НАТО упустили шанс предотвратить спецоперацию.