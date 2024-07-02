Зеленский пережил плохие дни после дебатов Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский пережил плохие дни из-за дебатов американского коллеги Джо Байдена с бизнесменом Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции. Такое мнение выразил обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер.

«Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины вероятно закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом», — сказал он.

После дебатов стали известны результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Впереди еще один, однако, по мнению Мортимера, следующее правительство не будет сформировано действующим французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как подчеркнул журналист, доминировать в республике будут депутаты от левого объединения Жана-Люка Меланшона и правого союза Марин Ле Пен. Политические проект Макрона умер, мертвым окажется и его дальнейшее президентство, резюмировал обозреватель.