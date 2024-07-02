Стало известно, куда сбегут власти Украины после победы России

Бильдт: украинские власти сбегут в Польшу в случае поражения в конфликте с РФ

Власти Украины сбегут в Польшу или другую европейскую страну после победы России. Об этом написал бывший шведский премьер Карл Бильдт в статье для Foreign Policy .

«Победа России изменит европейскую политику в нескольких отношениях. <…> Украинское правительство в изгнании будет действовать из Варшавы или другого места в Центральной Европе», — спрогнозировал он.

По мнению Бильдта, европейцам придется удвоить расходы на оборону. Они составят около четырех процентов ВВП.

Если говорить о перспективах примирения с Россией после ее победы на Украине, то они окажутся туманными. Шведский политик также напомнил о словах японского премьер-министра Фумио Кисиды, заявившего этой весной в американском конгрессе, что победа РФ на Украине будет рассматриваться в мире как признак ослабления мощи США.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова «пожертвовать многим» ради независимости, добавив, что Украина выиграет благодаря польским и американским солдатам.