Названо условие прекращения ударов ВСУ по приграничным регионам России

Ситуация с атаками украинских боевиков в Воронежской области и других приграничных регионах России останется сложной. Об этом в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Так он прокомментировал падение обломков украинского беспилотника в Подгоренском районе Воронежской области, которые начали взрываться.

«Невозможно все отбить. Все равно, что-то может прилететь, потому что Украина ведет против нас масштабную террористическую войну», — заявил Михайлов.

Эксперт пояснил, что украинские боевики получают от западных стран данные с разведывательных спутников о расположении складов с вооружениями, воинских частей, которых много около границы, а также важных инфраструктурных объектов.

К каждой такой потенциальной цели для атаки украинских боевиков поставить средства защиты нельзя. В качестве выхода из ситуации политолог назвал создание санитарной зоны.

«Пока сохранится такая ситуация с Харьковом мы будем регулярно иметь большие проблемы в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Поэтому санитарная зона необходима, как минимум 300 километров», — заявил Михайлов.

Собеседник добавил, что лучше вспомнить о прошлых планах и зачистить всю территорию Украины от нацистов, а оставшегося осколка страны добиться нейтрального статуса.

Украинские беспилотники атаковали Подгоренский район Воронежской области в ночь на воскресенье, 7 июля. Сбитые обломки летательных аппаратов привели к пожару на складе, после которого началась детонация «взрывоопасных объектов».

Губернатор региона Александр Гусев ввел на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации. По его словам, всего из попадающих под взрывы населенных пунктов эвакуировали 80 человек, из которых 20 отправили в пункт временного размещения, созданный в санатории.

По словам Гусева, взрывы повредили один частный дом и две хозяйственные постройки. Территорию Подгоренского района пока проверяют специальные комиссии, которые потом займутся оценкой ущерба, которые понесли жители.