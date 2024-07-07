Режим ЧС ввели после детонации взрывоопасных объектов под Воронежем

Гусев объявил о режиме ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района

Фото: РИА «Новости»

В границах населенного пункта Подгоренского района ввели режим чрезвычайной ситуации после падения украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», — отметил он.

Гусев уточнил, что после одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пламя оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

Участок проходящей через населенный пункт автомобильной дороги перекрыли. Также власти начали эвакуацию местного населения в пункты временного размещения.

«На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств», — подчеркнул Гусев.

В ночь на 7 июля над территорией Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников. Их обломки упали в том числе на один из складов.

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