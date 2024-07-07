Детонация «взрывоопасных объектов» началась после падения обломков БПЛА под Воронежем

Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» на складе после атаки дронов

Несколько украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над территорией Воронежской области. При падении их обломков на одном из складов в Подгоренском районе загорелся склад, сообщил в своем Telegram губернатор региона Александр Гусев.

«В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — подчеркнул он.

Сейчас на месте работают оперативные службы и военные.

Гусев отметил, что жителей находящихся рядом населенных пунктов сейчас инструктируют для обеспечения безопасности. При необходимости людей эвакуируют. Для этого уже подготовили автобусы.

«Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — заключил он.