В Воронежской области из-за взрывов эвакуировали 80 человек

В Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов за день эвакуировали 80 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«В ПВР разместили свыше 20, остальные — остались у родственников. Для эвакуированных жителей подготовили ночлег в одном из местных санаториев», — сообщил он.

По словам Гусева, проверка населенных пунктов может занять еще какое-то время. По предварительным данным, в результате падения украинского БПЛА пострадал один частный дом и две хозяйственные постройки.

Также власти создадут районные комиссии по установлению ущерба, которые приступят к работе сразу после окончания проверки территорий.

Губернатор Воронежской области ранее заявил, что в границах населенного пункта Подгоренского района ввели режим ЧС после падения украинского беспилотника.

В ночь на 7 июля над регионом сбили несколько дронов ВСУ. Их обломки упали в том числе на один из складов.