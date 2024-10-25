С начала 2024 года из-за атак украинских боевиков ранения получили более 4,7 тысячи мирных россиян, из них 718 погибли. Такие данные озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на неформальной встрече Совбеза ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков погибли 718 человек. Ранения получили еще 274 ребенка, 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за последний месяц Украина потеряла около 26 тысяч солдат при попытке вторжения на территорию Курской области. Он напомнил, что в прошлом году при проведении так называемого контрнаступления ВСУ лишились порядка 16 тысяч боевиков.

По данным Telegram-канала «Два майора», Вооруженные силы Украины применили для ударов в Курской области немецкие снаряды, начиненные хлором. Также националисты обстреливали дома мирных жителей кассетными боеприпасами.