Путин: ВСУ в Курской области потеряли 26 тыс. человек за последний месяц

За последний месяц Украина потеряла около 26 тысяч человек при попытке вторжения в Курскую область. Безвозвратные потери ВСУ озвучил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, уже 26 тысяч потерь, санитарные и безвозвратные», — отметил глава государства.

Он добавил, что также противник при попытке вторгнуться в российское приграничье потерял множество различной техники.

Путин напомнил, что в прошлом году при проведении так называемого контрнаступления ВСУ лишились порядка 16 тысяч человек.

Сейчас, отметил президент, в Курской области заблокировали порядка 2000 украинских боевиков. Российская армия уже приступила к их ликвидации.