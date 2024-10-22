ВСУ уличили в применении химического оружия в Курской области

Вооруженные силы Украины ударили по российским бойцам в Курской области немецкими снарядами, начиненными хлором. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».
«Еще один такой же отправил несколько наших бойцов в госпиталь с отравлением», — отметили в сообщении.
По данным канала, изначально этот снаряд включал в себя четыре суббоеприпаса, предназначенных для создания дымовой завесы. Но теперь внутри них есть хлор. Производителем снарядов является немецкий концерн Rheinmetall.
Ранее стало известно о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в боях около Кинбурнской косы. Также националисты обстреливали дома мирных жителей кассетными боеприпасами.