«Два майора»: ВСУ применили немецкие снаряды с хлором в Курской области

Вооруженные силы Украины ударили по российским бойцам в Курской области немецкими снарядами, начиненными хлором. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Еще один такой же отправил несколько наших бойцов в госпиталь с отравлением», — отметили в сообщении.

По данным канала, изначально этот снаряд включал в себя четыре суббоеприпаса, предназначенных для создания дымовой завесы. Но теперь внутри них есть хлор. Производителем снарядов является немецкий концерн Rheinmetall.

Ранее стало известно о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в боях около Кинбурнской косы. Также националисты обстреливали дома мирных жителей кассетными боеприпасами.

Российская сторона представила доказательства применения в зоне СВО токсичных веществ со стороны украинских боевиков на 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО.