Боевики ВСУ обстреливали в Курской области населенные пункты, в которых не было военных. Они атаковали гражданские автомобили и использовали кассетные боеприпасы, заявила военным следователям СК местная жительница.

Она рассказала, что перед рейдами ВСУ в Курской области стали чаще появляться беспилотники.

«У нас на протяжении последних дней участились появления дронов. Это произошло примерно за месяц», — вспомнила она.

Когда украинская армия атаковала поселок, в котором она жила, у жителей даже не было возможности добежать до укрытий. Прятаться приходилось в комнатах с несущими стенами.

«У нас <…> стенки ходуном ходили. Добежать до подвала — у нас даже не было такой возможности, было страшно даже на улицу выйти», — подчеркнула женщина.

Снаряды, которыми ВСУ били по населенным пунктам, распадались на пять-шесть частей. После удара в небо поднимались огромные столбы дыма и пыли, которые было видно за несколько улиц, добавила местная жительница.

«Они начали бить, как мне потом объяснили, кассетными снарядами. Потому что это было, конечно, страшно. Было светло, все это летело вверх, [звучал] какой-то выстрел, и разлеталось это в стороны», — объяснила она.

Также женщина рассказала, что в ее соседа выстрелил экипаж украинского БТР. По ее словам, мужчина находился в обычной легковой машине, но военные все равно его атаковали. Он выжил, его доставили в больницу с ранениями.

«По мирным стреляли», — подчеркнула жительница Курской области.

Она также сообщила, что ВСУ в первую очередь обесточили поселок. Они ударили по подстанции и по газовым коммуникациям. Никаких военных объектов на территории населенного пункта, где проживала женщина, не было.

«Военных у нас никогда [не было]. За все время у нас военных не было», — отметила россиянка.

Ранее жительница Курской области заявила, что ВСУ сбрасывали на поселки зажигательные смеси. Из-за этого дома выгорали целыми улицами.