Названо число подготовленных контрактников для участия в спецоперации

Минобороны отчиталось о подготовке более 300 тысяч контрактников для СВО

Обучение в резервных полках для подготовки бойцов-контрактников прошли более 300 тысяч человек. Об этом в своей статье для газеты «Красная звезда» написал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев. Свой материал он посвятил итогам боевой подготовки в 2024 году.

Генерал-полковник подчеркнул, что резервные полки предназначены для подготовки бойцов, добровольно заключивших контракт. Их обучением занимались семь рот инструкторов и восемь рот учебных специалистов.

Особое внимание уделили индивидуальной подготовке военных, а также специальной тренировке штурмовых подразделений, которые отработали свои навыки на макетах опорных пунктов ВСУ, а также на участках местности, похожих на места проведения специальной военной операции.

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих», — указал в статье Бувальцев.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России добавил, что в 2025 году военные учения проведут в условиях максимально приближенных к боевым. Самым масштабным станут совместные маневры армий России и Белоруссии «Запад-2025».

В конце ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что число желающих поступить на военную службу по контракту не сократилось. По его оценке, ежедневно более 100 человек отправляются в зону проведения спецоперации после подписания соглашения с Минобороны и прохождения необходимого обучения.