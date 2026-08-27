Названа цель ВС России после взятия села Неженка
Марочко заявил, что освобождение села Неженки позволит наступать на Запорожье
Российские войска стали на шаг ближе к освобождению города Запорожье после взятия села Неженка. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.
По его мнению, объявленное 26 августа освобождение Неженки стало не просто тактическим успехом группировки войск «Восток». В перспективе это завоевание поможет занять стратегически значимые населенные пункты на Запорожском направлении.
«Освобождение Неженки позволит в дальнейшем развивать успех по освобождению Запорожья и окружения всей ореховской группировки противника», — сказал он.
Кроме Неженки российские войска установили контроль над Писаревкой. Это село расположено в Хотенском поселковом совете Сумской области на берегу реки Олешня рядом с освобожденным в июне Иволжанским.