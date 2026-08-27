Названа цель ВС России после взятия села Неженка

Российские войска стали на шаг ближе к освобождению города Запорожье после взятия села Неженка. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

По его мнению, объявленное 26 августа освобождение Неженки стало не просто тактическим успехом группировки войск «Восток». В перспективе это завоевание поможет занять стратегически значимые населенные пункты на Запорожском направлении.

«Освобождение Неженки позволит в дальнейшем развивать успех по освобождению Запорожья и окружения всей ореховской группировки противника», — сказал он.

Кроме Неженки российские войска установили контроль над Писаревкой. Это село расположено в Хотенском поселковом совете Сумской области на берегу реки Олешня рядом с освобожденным в июне Иволжанским.