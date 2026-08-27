Марочко назвал взятие села Неженка в Запорожской области тактическим успехом

Освобождение села Неженка позволило войскам скорректировать линию боевого соприкосновения для дальнейшего продвижения в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его информации, на Запорожском направлении российская группировка войск бьется в районах Терноватого и Любицкого. Взятие Неженки стало частью общей стратегии.

«Это как раз подравнивание линии боевого соприкосновения на данном участке для того, чтобы продвигаться дальше в западном направлении. Это тактический успех наших войск», — сказал он.

Минобороны объявило об освобождении Неженки и контроле над Писаревкой 26 августа. Марочко сообщил ранее о создании плацдарма у Новояковлевки и Степногорска для охвата Орехова.