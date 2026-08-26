ВС России установили контроль над Писаревкой в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Писаревка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области», — подчеркнули в ведомстве.

Также ВС России нанесли поражение технике и живой силе двух аэромобильных и двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Толстодубово, Кияница и Садки Сумской области.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Приколотного, Бузова, Цуповки, Новоалександровки, Липцов и Слатина Харьковской области.

По данным ведомства, под удар попали подразделения двух механизированных и мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем, трех бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.

Ранее ВС России освободили Неженку в Запорожской области.