Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Московка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село непосредственно примыкает с северо-запада к городской черте Купянска.

Всего с 14 по 20 июня российские военные силами группировок «Север», «Запад» и «Центр» освободили шесть населенных пунктов — помимо Московки, это Долгенькое в Харьковской области, Новониколаевка в Сумской, а также Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.

Суммарные потери противника на трех участках фронта за неделю составили более 6140 военнослужащих, 72 боевые бронированные машины и множество другого оружия и техники.

Ранее Минобороны показало, как российские военные уничтожили переправу украинских боевиков через реку Оскол в районе Купянска.